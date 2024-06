Boxscore 6/7/24: Rockford 10 Kenosha 5

Game Date: Thursday June 6th, 2024

W: Vaisvila (1-0, 12.27 ERA) L: Easterlin (0-1, 24.30 ERA)

E: J. St. Clair 2 (4); C. Carew 1 (1);

RBI: B. Nigh 1 (6); R. Newland 2 (6); C. Schuchart 2 (2);

RBI: C. Headrick 2 (10); B. Bakes 1 (7); K. Schupmann 1 (11); L. Mock 3 (9); T. Konopiots 1 (1); J. Zebig 1 (8);

2B: B. Bakes 1 (3); L. Mock 1 (1); C. Headrick 1 (1);

P-S: E. Cartwright 75-43; J. Easterlin 53-28; T. Baker 40-25; C. Carew 30-22;

BF: E. Cartwright 18 (43); J. Easterlin 15 (25); T. Baker 9 (12); C. Carew 6 (17);

SO: E. Cartwright 4 (16); T. Baker 4 (6); C. Carew 2 (7);

Rockford Rivets

HB: L. Touma 1 (1); C. Nohos 1 (1);

SO: L. Touma 1 (5); J. Sarver 2 (2); A. Day 1 (8); M. Vaisvila 2 (6); C. Morel 2 (7); C. Nohos 4 (4);

BB: L. Touma 2 (5); J. Sarver 1 (1); A. Day 1 (6); C. Morel 2 (3); C. Nohos 1 (2);

BF: L. Touma 7 (21); J. Sarver 8 (8); A. Day 4 (32); M. Vaisvila 8 (18); C. Morel 5 (25); C. Nohos 8 (12);

P-S: L. Touma 35-21; J. Sarver 27-17; A. Day 17-10; M. Vaisvila 25-16; C. Morel 21-10; C. Nohos 39-22;